فنون ومشاهير

إبنة نجمة لبنانية شهيرة تحتفل بزفافها بمفردها في تركيا (صور)

Lebanon 24
09-02-2021 | 15:00
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أعلنت الممثلة اللبنانية نهلا داوود خبر زواج ابنتها من خلال صورة لها برفقة زوجها نشرتها عبر تطبيق "إنستغرام" ودعت ان يكونا أساساً لعائلة مليئة بالحب... وعلّقت نهلا على الصورة قائلةً: "كل ما اشتقلكن بتفرج عصوركن وبلاقي فيهن حياة وحب واحترام وأمل ببكرا، إنتي صرتي عندو وهوي استملك بقلبنا مطرح دافي... بحبكن عقد ما أنا مشتاقتلكن وبتمنى من ربي يغمركن ويحميكن وتكونو اساس لعيلة مليانة عاطفة وحب وإيمان".
 
 
وعادت نهلا لتنشر صورة لابنتها بالفستان الأبيض مع زوجها، وكشفت أن الأخيرة تزوجت قبل نحو شهر، مؤكدةً أن فرحتها كانت مكسورة وموضحةً: "أشعر بأنني ما عملت من قيمة بنتي وذلك بسبب الظروف التي أحاطت بنا، وبسبب وفاة والدة زوجي ألكو العزيزة جداً على قلبي، التي توفت منذ أربعين يوماً فقط. وبعدما كانت كل الاستعدادات السابقة للزواج قد توقفت بسبب جائحة كورونا، قررت ابنتها وزوجها الارتباط بمفردهما في تركيا".
 
 
 
ولفتت نهلا الى أن زوج ابنتها يدعى ماتيو ديب، وهو مهندس وكان يمتلك مشروعاً كبيراً في لبنان، ولكن بعد زواجهما في تركيا انتقلا للعيش في إسبانيا نظراً لظروف عمله. وتمنّت أن تتبدل الظروف و"أن نتمكن من زفّ ابنتنا عروساً في بيروت وأن نفرح بها كما تفعل كل عائلة".
 
 
المصدر: لها
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