فنون ومشاهير

ميشال تابت.. وداعا!

Lebanon 24
09-02-2021 | 15:50
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توفي الممثل الكبير ميشال تابت بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 92 عاماً. 
 
ولعب الفنان تابت دوراً رئيسياً في العمل النقابي، إذ استلم مهام رئيس نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان لفترة طويلة.
شارك في عدد كبير من المسلسلات ومنها "دوار يا زمن"، "ابراهيم أفندي"، "الطاغية" وغيرها الكثير.

ومن الأفلام التي شارك بها، نذكر "فتيات للقتل"، "لمن يغني الحب"، "الغافلون" وغيرها. وقد اشتهر الراحل بأدوار الشرّ، كما بدفاعه، من موقعه النقابي، عن حقوق الممثلين.
 
ونعت نقابة الممثلين الى الشعب اللبناني والعربي وجميع الفنانين النقيب الممثل ميشال تابت الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 90 عاما قضاها في العمل النقابي في نقابة الممثلين وجاهد طوال حياته لتحصيل حقوق الممثل في لبنان.
وميشال عقل تابت، من مواليد العام 1930 عمل في مهنة التمثيل وكان نجما حقيقيا على الشاشات في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية منها.
 
 
 

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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