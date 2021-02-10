ممثلة شهيرة تعلن إصابة والدها بالسرطان عن طريق الرقص (فيديو)

فاجأت الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا متابعيها بالطريقة التي اعتمدتها من اجل إعلان إصابة والدها بمرض السرطان. ولهذا الغاية نشرت على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" فيديو جمعها والأخير وظهرا فيه وهما يؤديان حركات راقصة لفتت أنظار أكثر من 619 ألف متابع في ساعات قليلة جداً.

أما أكثر ما أثار الاهتمام فهو التعليق الذي كتبته النجمة حيث أشارت فيه إلى مرض والدها وجاء فيه: "والدي يعاني من سرطان الغدة الدرقية وسيبدأ علاجه بالأشعة".

كما أرفقت التعليق بوسوم (هاشتاغ) تشجيعية تشير إلى قدرته على التغلب على المرض. وأبدى الكثير من المتابعين كما ظهر في تعليقاتهم إعجابهم بهذه الطريقة وتمنوا للأب الشفاء العاجل موجهين إليه رسائل الحث والتشجيع.

واثنى الكثيرون على شجاعة الفنانة لافتين إلى أنها تشكل من خلال نظرتها الإيجابية إلى الأمور الداعم الأكبر لأبيها. ويشار إلى أن جيسيكا نشرت بعد ذلك صوراً لا تمت إلى موضوع مرض والدها بصلة وهو ما يشير إلى أنها لا تعيش الأمر كمأساة.