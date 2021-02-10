المياه تعود إلى مجاريها بين قصي خولي وزوجته... هذا ما فعلاه

لاحظ الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عودة المياه إلى مجاريها على المستوى الافتراضي بين الممثل السوري قصي خولي وزوجته مديحة الحمداني. ونشر هؤلاء لهذه الغاية صوراً من حسابيهما على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" أظهرت أن كلاً منهما يتابع الآخر.

وتساءل المتابعون عما إذا كان هذا يعني نهاية الخلاف بينهما. وفي الإطار نفسه نشرت مديحة على حسابها الخاص صورة لابنهما أرفقتها بالتعليق: "لن يعرف أي شخص آخر قوة حبي لك. فأنت الوحيد الذي يعرف صوت دقات قلبي من الداخل". واللافت أنها أتبعت ذلك بوسم أو "هاشتاغ" #العميد_فارس_خولي. ويعني هذا أنها اعترفت بالاسم الذي يطلقه الممثل على ابنه وهو العميد مع إضافة الاسم الذي تحبه واسم العائلة إليه. أما اللافت فهو رد الفنان الذي أعاد نشر الهاشتاغ نفسه مع رموز تشير إلى الحب والشكر.

يذكر أنه تم في أوقات سابقة الحديث عن خلافات بين الزوجين، وهو ما أعلنته مديحة في مقاطع عدة كما كشفته والدتها خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية.