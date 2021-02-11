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فنون ومشاهير
ابنة كوبي بريانت تدخل عالم عرض الأزياء: "فرصة رائعة لأتعلّم وأعبّر عن نفسي"
Lebanon 24
11-02-2021
|
06:00
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أحيت ناتاليا براينت مؤخراً الذكرى السنوية الأولى لحادث وفاة والدها وشقيقتها الصغرى المأساوي والمفاجئ، لكن كان لدى الشابة سبب للاحتفال يوم الاثنين بعدما كشفت عن انضمامها للعمل لدى وكالة عارضات الأزياء العالمية IMG Models Worldwide.
ونشرت ابنة أسطورة كرة السلة الراحل كوبي براينت عبر حسابها في "إنستغرام" صورة مذهلة بالأبيض والأسود كاتبةً: "لقد كنت دائماً مهتمة بالموضة منذ سن مبكر جداً. أحببت هذه الصناعة منذ الصغر وأردت دوماً أنّ أعمل كعارضة. لديّ الكثير لأتعلمه ولكني أشعر بأنّ هذه فرصة رائعة بالنسبة إليّ لأتعلّم وأعبّر عن نفسي بطريقة إبداعية".
كما نشرت ناتاليا الإعلان عينه عبر خاصيّة الستوري، حيث صرّحت قائلةً: "أنا مسرورة جداً ويشرفني أنّ أكون جزءاً من عائلة "IMG" مضيفةً 3 قلوب.
وأعادت والدة ناتاليا، فانيسا براينت، مشاركة الخبر بفخر في حسابها الخاص.
وتأتي هذه الأخبار بعد أسابيع فقط من بلوغ ناتاليا 18 عاماً، في 19 كانون الثاني (يناير) وللاحتفال بيوم ابنتها المميز، شاركت فانيسا صوراً مؤثرة لـ"أميرة أبيها الصغيرة'' مع كوبي.
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