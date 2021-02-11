فنون ومشاهير

بعد تصريحاته التي أثارت غضب اللبنانيين.. أيمن رضا يعتذر وهذا ما قاله (فيديو)

Lebanon 24
11-02-2021 | 09:00
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بعد الضجة التي أحدثتها تصريحاته بشأن تعامل اللبنانيين مع السوريين، أوضح الفنان أيمن رضا حقيقة ما قصده.

 

وفي هذا السياق ظهر في مقطع مصور نشره على حسابه الخاص على "فيسبوك" وقال إنه أطلق تلك التصريحات بناء على مشاعر إنسانية، مشيراً إلى الأوضاع الصعبة التي عاناها السوريون في المخيمات ومتحدثاً عن "التعامل غير اللائق" معهم على الحدود اللبنانية.

 

وذكر أنه لقي معاملة سيئة بدوره أثناء سفره إلى لبنان. وروى أن أحد رجال الأمن أوقفه وقال له: "شو جايين تساووا عنا؟ حلوا عنا هلكتونا"، لافتاً إلى أن هذا ترك أثراً كبيراً في نفسه ما دفعه إلى التحدث عن الأمر.

 

ولم يتردد في توجيه رسالة اعتذار إلى اللبنانيين مؤكداً أنه لم يقصد الجميع بل قلة وأنه تم فهم تصريحه بطريقة خاطئة. وقال: "عم أحكي عن بعض الأفراد اللبنانيين،... بكون بقمة الغباء إذا بعمم، بكل الأحول إذا في مفهوم غلط أنا بعتذر".

 
 
 

ويأتي هذا بعد الجدل الذي أثاره إثر نشر مقطع صوتي أشار فيه إلى تعامل اللبنانيين مع السوريين بفوقية. وهو ما أشعل موجة غضب ضده في لبنان.

المصدر: لها
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