ممثلة تنشر فيديو من إحدى المناطق اللبنانية وتعلّق: "يا عيب الشوم علينا"

شاركت الممثلة كارمن لبس متابعيها عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" مقطع فيديو أعربت فيه عن حزنها لما وصلت إليه الأوضاع في لبنان.

ونشرت كارمن فيديو من تصويرها لمنطقة نهر إبراهيم مشيرة إلى جمال الطبيعة قائلة: "بشرفكن في أحلى من هيدا البلد.. نيال كل واحد حافظ على بلدو بس نحنا لأ .. نحنا خربناه" .

وأضافت: "ما حدن يحط الحق عالدولة لأنه الدولة ما دخلها.. نحنا عملناها للدولة الحق عالشعب.. الحق علينا لأنه نحنا جبنا هيك حكام .. تفو علينا ". وأرفقت الفيديو بتعليق: "يا ضيعانك يا لبنان ويا عيب الشوم علينا شو عم نعمل ببلدنا".