وائل كفوري في ملهى ميشال فاضل مع 7 نجوم.. إليكم التفاصيل

قال موقع "بصراحة" أن محطة MBC تصوّر بسرية تامة برنامجًا ترفيهيًا في ملهى O By Michel Fadel في بيروت.وأشار الموقع الى أن قناة MBC تتكتم حول البرنامج، مضيفا أن ثمانية نجوم من الصف الأول سيحلون ضيوفًا على ثماني حلقات من البرنامج الذي يصوّر في ملهى الفنان ميشال فاضل.وقد صوّر النجم وائل كفوري حلقته في الساعات الماضية مع الأخذ بكافة الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، بحسب "الموقع".