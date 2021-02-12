بعد 18 عاماً على وفاته.. مفاجأة عن جثمان الفنان الشهير

كشف الصحفي المصري معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، مفاجأة خلال إحياء ذكرى وفاة الفنان الراحل.



وأوضح ولي الدين خلال مداخلة مع تلفزيون "اليوم السابع" أنه اكتشف أن جثمان شقيقه كما هو بعد مرور 18 عاما على وفاته، وذلك عندما شرع في نقل الجثمان من مكانه بمقابر مدينة نصر إلى مقابر العائلة في منطقة السيدة عائشة.

وأضاف معتز أن مقابر العائلة في منطقة السيدة عائشة من الأساس، أما الفنان علاء فكان مدفونا في مقابر مدينة نصر وهي مقبرة شخصية له وكان برفقته شقيقه الراحل خالد ووالدته أيضا لذا قرر معتز نقل أفراد الأسرة كاملة في مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة.

يُذكر أنّ الفنان ولي الدين توفي في 11 شباط 2003.