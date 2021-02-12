فنون ومشاهير

الجمهور قد يغيّر مصير "عروس بيروت"

Lebanon 24
12-02-2021 | 23:00
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ما زال نجاح حلقات الموسم الثاني من المسلسل الأكثر مشاهدة "عروس بيروت" مستمراً حتى بعد انتهاء عرض حلقاته قبل أيام؛ فالمسلسل الذي جسد بطولته ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وجو طراد  ومحمد الأحمد وآخرون من نجوم الدراما العربية، لا يزال يحتل ترند وسائل التواصل الاجتماعي، فهل هذا سيؤثر على مصير المسلسل؟

قرار قريب
خلال نهاية الشهر الحالي، ستكشف إدارة محطة الـأم بي سي عن القرار النهائي تجاه تصوير موسم ثالث من مسلسل "عروس بيروت" بعد النجاح القوي لموسميه الأول والثاني، لكنها تراجعت عن قرارها بعد متابعة آراء الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالبتهم بموسم ثالث من المسلسل بعد انتهاء حلقات الموسم الثاني قبل أيام.
فقد علمت نواعم أن إدارة المحطة ستجتمع قبل نهاية الشهر الحالي لتتخذ قرارها تجاه تقديم موسم جديد من المسلسل، أم ستكتفي بنجاح موسميه الأول والثاني.
جدير بالذكر أن مسلسل "عروس بيروت" مأخوذ من المسلسل التركي "عروس إسطنبول" الذي قدمه التركي أوزجان دينيز في شخصية فارس وآصلي آنفير في شخصية ثريا، وهو يتكوّن من ثلاثة مواسم وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.
أعمال أخرى
على صعيد آخر، بدأ كل من أبطال مسلسل "عروس بيروت" بالاتفاق على أعمال جديدة، حيث بدأت كارمن بصيبص بالتحضير لمسلسلها الدرامي الجديد "البريئة"، وكذلك جو طراد الذي يستعد لتصوير مسلسله "عالحلوة وعالمرة"، أما ظافر العابدين فلديه العديد من المشاريع السينمائية وسيطل ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "عايزة أتطلق" لهند صبري عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية، أما محمد الأحمد فيستعد لبطولة مسلسل "معاً للموت" أمام دانييلا رحمة وماغي بوغصن.
 
المصدر: نواعم
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