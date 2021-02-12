الجمهور قد يغيّر مصير "عروس بيروت"

ما زال نجاح حلقات الموسم الثاني من المسلسل الأكثر مشاهدة "عروس بيروت" مستمراً حتى بعد انتهاء عرض حلقاته قبل أيام؛ فالمسلسل الذي جسد بطولته ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وجو طراد ومحمد الأحمد وآخرون من نجوم الدراما العربية، لا يزال يحتل ترند وسائل التواصل الاجتماعي، فهل هذا سيؤثر على مصير المسلسل؟خلال نهاية الشهر الحالي، ستكشف إدارة محطة الـأم بي سي عن القرار النهائي تجاه تصوير موسم ثالث من مسلسل "عروس بيروت" بعد النجاح القوي لموسميه الأول والثاني، لكنها تراجعت عن قرارها بعد متابعة آراء الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالبتهم بموسم ثالث من المسلسل بعد انتهاء حلقات الموسم الثاني قبل أيام.فقد علمت نواعم أن إدارة المحطة ستجتمع قبل نهاية الشهر الحالي لتتخذ قرارها تجاه تقديم موسم جديد من المسلسل، أم ستكتفي بنجاح موسميه الأول والثاني.جدير بالذكر أن مسلسل "عروس بيروت" مأخوذ من المسلسل التركي "عروس إسطنبول" الذي قدمه التركي أوزجان دينيز في شخصية فارس وآصلي آنفير في شخصية ثريا، وهو يتكوّن من ثلاثة مواسم وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.