ملكة جمال لبنان في رسالة قوية ضدّ الفاسدين.. هذا ما قالته (فيديو)

قالت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي أنها كفتاة عربية، تفتخر كثيراً بالإنجاز الإماراتي المتمثل بإطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

وفي حديث لها ضمن برنامج "نون" عبر قناة "الآن"، أكدت رعيدي أنّ "الإمارات تمكّنت من رفع اسم العرب عالياً"، وأضافت: "إنّ ذلك بمثابة حلم وإنجاز كبير جداً يبث الأمل لنا جميعاً كي نستمر في الطريق نحو الأفضل، فلا شيء مستحيل".

وقالت: "نعيش في وضع صعب لا سيّما في بلدي لبنان، لكن عندما ننظر إلى ما حققته دولة الإمارات نشعر بفخر كبير جدّاً.. ففي دولة الإمارات تجدين مجالاً للحلم والتحقيق".

ولدى سؤاله عن رسالتها إلى لبنان، قالت رعيدي إنّ "الشباب اللبناني لديه طاقات كبيرة جدّاً، لكن أتمنّى أن ننجز مسباراً ونضع عليه كلّ فاسد في لبنان ونرسلهم إلى أيّ كوكب آخر".