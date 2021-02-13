فنون ومشاهير

المذيعة المحجبة.. المحكمة تقرر تعويضها بمبلغ ضخم (صورة)

Lebanon 24
13-02-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-793457-637488008411173189.jpg
Doc-P-793457-637488008411173189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما صادرا بإلزام مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتعويض المذيعة وفاء إبراهيم عبد الحكم مبلغا قيمته 50000 جنيه.
 
 
وجاء الحكم تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء قراره السلبي بالامتناع عن ظهورها على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة لعدة سنوات بسبب ارتدائها الحجاب.

وقالت المحكمة الإدارية العليا بخصوص البند الأول المطعون فيه من حكم القضاء الإداري الخاص "تعويض المذيعة 50 ألف جنيه لمنعها من الظهور على الشاشة 5 سنوات لارتدائها غطاء الرأس".
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2021-02-13
23:00 | 2021-02-12
21:00 | 2021-02-12
18:49 | 2021-02-12
18:00 | 2021-02-12
15:00 | 2021-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website