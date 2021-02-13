المذيعة المحجبة.. المحكمة تقرر تعويضها بمبلغ ضخم (صورة)

أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما صادرا بإلزام مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتعويض المذيعة وفاء إبراهيم عبد الحكم مبلغا قيمته 50000 جنيه.

وجاء الحكم تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء قراره السلبي بالامتناع عن ظهورها على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة لعدة سنوات بسبب ارتدائها الحجاب.



وقالت المحكمة الإدارية العليا بخصوص البند الأول المطعون فيه من حكم القضاء الإداري الخاص "تعويض المذيعة 50 ألف جنيه لمنعها من الظهور على الشاشة 5 سنوات لارتدائها غطاء الرأس".