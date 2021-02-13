فنان لبناني: عشت المساكنة 7 سنوات وأرفضها!

استقبلت الاعلامية رابعة الزيات الفنان أيمن زبيب في الحلقة الـ15 من برنامج "شو القصة" على قناة "لنا" في حلقة مخصصة لعيد العشاق.

وكشف زبيب عن قصته مع الحب التي لم تكتمل، مشيرا الى انه وقع في الحب أربع مرات، وفي المرة الثالثة عاش المساكنة 7 سنوات، لكنه لم يستطع اتخاذ قرارا الزواج.

وأكدّ أيمن انه يرفض المساكنة لانها عبارة عن اعتياد شخصان على بعضهما وليست علاقة حب جدية، كما رفض زبيب صفة "نسونجي"، مؤكدا انه يحب النساء بأدب وهو لم يتزوج بعد لانه لم يجد من تستوعبه وتتفهم ظروفه.

وردا ًّعلى سؤال الزيات، قال زبيب انه اليوم اذا تزوج عن غير قناعة فسيخون زوجته، كما قال انه كالطفل يحتاج الى حضن يشبه حضن والدته.

وفي الفن، قال زبيب ان كلمة فنان كلمة كبيرة عليه وانا موجود رغم أنف الجميع. كما أعرب عن أسفه لغياب الفنان فضل شاكر عن الساحة الفنية مؤكدا انه يحترم قرار القضاء اللبناني وما حصل بين شاكر والجيش.

وعن ناصيف زيتون وصف آداءه بالجميل و"لكن يبقى الفضل لغسان الشرتوني"، بحسب ما قال.

كما تحدث عن انتهاء علاقته بشركة "روتانا" وانتظاره الحصول على براءة ذمة منها، مؤكدأ انه اعطى الشركة أكثر مما قدمت له، ورغم ذلك "الله يسامحن".

كما لفت أيمن الى أن بعض موظفي روتانا اعتاشوا بفضل حفلاته. وعن أصوات الفنانات قال "شيرين هي أفضلهن واليسا من اجمل الاصوات".