فنون ومشاهير

"محبوب العرب" يطلق أغنيته الجديدة.. ومفاجأة على "تيك توك"

Lebanon 24
13-02-2021 | 22:00
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أطلق محبوب العرب النجم محمد عساف، أغنيته الجديدة بعنوان (مرايتك) عبر قناة شركة Platinum Records الرسمية على الـYoutube، وهي الأغنية التي يخصّ بها محبيه بمناسبة عيد الحب، وقد نشر عساف مقتطفات من العمل وصور من كواليسه، من باب التشويق، على مدار أيام عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

العمل الجديد عراقيّ اللهجة، تعاون فيه عساف مع الشاعر رامي العبودي، الملحن علي صابر والموزع محب الراوي، وقد صدر الفيديو المصوّر لها قبل ساعات، وبدأ يحقق رواجاً ملفتاً منذ اللحظات الأولى لصدوره.

نذكر أنّ عساف سيحيي حفلاً عبر حسابه الخاص على تطبيق (تيكتوك) بمناسبة عيد الحب يوم الأحد 14 شباط القادم، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي، وبدأ محبوه يتشاركون وسم (#عيد_الحب_مع_عساف) تعبيراً عن انتظارهم للحفل الذي سيكون الأول له عبر هذا التطبيق.

المصدر: نواعم
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