وفاة الفنانة ناريمان عبود ... وزوجها الفنان وسام الامير يودّعها بكلمات مؤثرة

صدم الفنان وسام الامير، الرأي العام بخبر نزل كالصاعقة على محبي زوجته الفنانة الراقصة ناريمان عبود، وهو وفاتها من دون الكشف عن السبب، الا ان المعلومات اكدت انه ناجم عن مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيبت به بعد عيد رأس السنة.وكتب الامير عبر التويتر: " أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية.‏ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات‏الله يرحمك يا اميرة".