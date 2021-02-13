وفاة الفنانة ناريمان عبود ... وزوجها الفنان وسام الامير يودّعها بكلمات مؤثرة

🔲يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية.
ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات🖤
الله يرحمك يا اميرة🖤 pic.twitter.com/sFQWtO1yEh
— Wissam El Amir - وسام الأمير (@wissamelamirlb) February 13, 2021
🔲يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية.
ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات🖤
الله يرحمك يا اميرة🖤 pic.twitter.com/sFQWtO1yEh