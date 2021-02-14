فنون ومشاهير

بعد وفاتها بكورونا.. نجوم لبنان مصدومون وهكذا نعوا الراقصة ناريمان عبود

Lebanon 24
14-02-2021 | 09:00
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توفيت أمس السبت الفنانة ناريمان عبود، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وفق ما أعلن زوجها الملحن وسام الأمير من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

 

وقد أعرب عدد من النجوم عن حزنهم الشديد لوفاة عبود، فغردت الفنانة إليسا قائلة:  "ما عم صدّق شو هالخبر الحزين ومصدومة أدي الحياة ظالمة يا الله شو كنت حبا. من كل قلبي زعلت على ناريمان الملكة بكل معنى الكلمة. الله يصبّر قلبك يا وسام، ويعزيك مع عيلتك على هالمصاب ! فعلأ خسارة!".

ما عم صدّق شو هالخبر الحزين ومصدومة أدي الحياة ظالمة😪😪يا الله شو كنت حبا. من كل قلبي زعلت على ناريمان الملكة بكل معنى الكلمة. الله يصبّر قلبك يا وسام، ويعزيك مع عيلتك على هالمصاب ! فعلأ خسارة!https://t.co/ozprIXN61K

 
 

الفنانة نجوى كرم كتبت: "ضيعان الناس المحبة الطيبة هذه الدنيا بلا وفاء. تغيب عنا احبابنا انشالله تكون نفسها بالسماء".

Di3aan l nees l m7ebbi, l tayybi..
Hal deni bala wafa, 3am tghayyib 3anna a7beebna..
Nchallah tkoun nafsa bel sama🙏🙏🙏 https://t.co/VU5zXAAek0

 

وكتبت الفنانة نانسي عجرم عبر "تويتر": "شو قاسية هالحياة وغدّار الموت، زعلت من قلبي وسام، الله يرحم ناريمان ويصبركن على غيابها ويكون حدكن بهالمصيبة، قلوبنا معكن".

شو قاسية هالحياة وغدّار الموت، زعلت من قلبي وسام، الله يرحم ناريمان ويصبركن على غيابها ويكون حدكن بهالمصيبة، قلوبنا معكن🙏🏻 @wissamelamirlb

 

 أما الفنانة سيرين عبدالنور، فكتبت "‏يا الله ما عم صدق شو عم بقرأ الله يرحمها".

 

 
 
 

الفنانة كارول سماحة علقت: "ما في كلام يعبر عن هذه الصدمة الليلة.. وما في كلام بخفف وجع الخسارة. الله يصبرك يا وسام وتكون نفسها بالسماء."

 

الإعلامي هشام حداد قال: استضفتك باول موسم وشفت فيكي انسانة قلبا طيب لأقصى الحدود... الله يرحمك ويصبر خينا وسام الامير... ما حدا بيستاهل هالفاجعة.

استضفتك باول موسم وشفت فيكي انسانة قلبا طيب لأقصى الحدود... الله يرحمك ويصبر خينا وسام الامير... ما حدا بيستاهل هالفاجعة 💔 https://t.co/JcYhHfbLSC

 

بدورها توجهت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان بالتعزية من الفنان وسام الامير بوفاة زوجته.

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