فنانة عربية تثير الجدل من جديد.. صوبت مسدساً نحو وجهها! (صورة)

تعتمد الفنانة شمس الكويتية أسلوباً خاصاً بها في الترويج لأعمالها وفي إطلالتها التي دائماً تحمل بصمتها. وقد نشرت مؤخرا صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، حيث وجّهت مسدساً إلى وجهها.

وجاء منشور شمس ترويجا لاغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "خط احمر"، إذ علّقت على الصورة كاتبةً: "قريبا اغنية خط احمر من كلمات المبدع مراد ترك والحان الملحن الرائع النجم قصي عيسى وتوزيع اخوي وصديقي محمود الغياث".

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وكان لافتاً أنّ الاعلامية الكويتية مي العيدان أعادت نشر صورة شمس الكويتية، وعلقت: "جان زين والله".