فنون ومشاهير

نزار الفارس يسخر من رانيا يوسف: "كيف اتحرش بامرأة في عمر امي" (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2021 | 18:00
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نشرت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو من استضافتها للإعلامي نزار الفارس في برنامجها "كشف حساب" حيث أطلق الإعلامي العراقي تصريحات مثيرة ضد الفنانة رانيا يوسف.

 

وقال نزار ساخراً: "لم أتحرش برانيا يوسف فهي في عمر أمي بل أكبر.. وإحنا في زمن النساء يتحرشن بالرجال.. ووالدتي ما شاء حلوة ومديرة في مدرسة وصغيرة إذ يبلغ عمرها 46 عاماً".

 

وأبدى نزار استعداده لاستضافة رانيا يوسف في لقاء تليفزيوني ثاني، بعد اللقاء الأول الذي تسبب في الأزمة معها.

 

وعن خلاصة تجربة محاورته لرانيا يوسف، وما إن كانت كاذبة، قال الفارس: "للتاريخ هي صادقة كثيراً، وقلبها أبيض ومصطلحاتها تخونها، وهي ليست كما نراها على الشاشة، بل إنسانة راقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ومحترمة وهادئة ومتواضعة جداً".

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يذكر أن نزار الفارس، كان قد كلف المستشار هيثم عباس باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة رانيا يوسف بعد اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها.

 

كما أصدر مكتب المحامي طارق العوضي محامي رانيا بياناً إعلامياً منسوباً لها اتهمت فيه المذيع العراقي نزار الفارس بعدم التزامه بميثاق الشرف الإعلامي، وأنه تعمد إظهارها بشكل غير لائق؛ بالإضافة إلى تغييره فحوى حديثها وإظهار لقطات مجمعة من الحوار "برومو" تعطي معنى زائفا ومشوهاً لحقيقة ما قيل على طول مدة الحوار، وقالت إنها قدمت شكوى رسمية ضده إلى السفير العراقي بالقاهرة.

 

المصدر: لها
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