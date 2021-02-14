أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)

حلّت الفنانة السورية اصالة نصري ضيفة على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، حيث تحدثت لأول مرة عن تفاصيل انفصالها، قائلة: "بحب أستشير لأصحابي أشتكي لهم، وعندي أصحاب لكل أنواع الهموم، وأولادي ودكاترتي"، واصفة ما حدث لها بأنه "ألم نفسي"، لكنها تعافت مما حدث، بعد استعانتها بالمقربين وأصدقائها.وأضافت أنها شعرت بعد انفصالها بألم لا يروح: "شعرت بغصة، وكنت بحاجة لكل أنواع الفضفضة دكاترة، أصحاب، لايف كوتش، أولادي، وأخي أنس الذي ساعدني ودعمني وحسيت فيه إنه نضج بالأيام ووقف إلى جواري، وعرف أنه هو صار السند الأقوى، وكان رجلاً مليئاً بالكثير من الحنان".وأوضحت أصالة: "أستعين بكل هؤلاء كي لا تموت روحي، فهناك ناس يعيشون حاليا وهم ميتون، حياتهم بلا قيمة، يتألمون والألم يعمل مثل الرصاصة والخناجر يسببون ألما لايضيع ولاينتهي".وكانت أصالة انفصلت عن زوجها المخرج المصري طارق العريان مع بداية عام 2020، بعد زواج دام نحو 13 عاماً، وأنجبت خلالها آدم وعلي، وألمحت إلى أن الانفصال بسبب خيانته لها، ونشرت صورته بصحبة نيكول سعفان بعد عدة أشهر، ونالت من خلالها تعاطفاً كبيراً من الجمهور.