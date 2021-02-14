فنون ومشاهير

رسالة من "أبو سليم" إلى اللبنانيين حول لقاح "كورونا".. هذا ما قاله (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2021 | 18:24
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امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بصور الممثل القدير صلاح تيزاني المعروف بـ"أبو سليم"، باعتباره أول الملتقين للقاح "كورونا" في لبنان.
 
 
ووجّه تيزاني رسالة إلى اللبنانيين داعياً اياهم الى تلقي اللقاح، مؤكداً أنه "يحمي الجميع"، وقال في حديث مع موقع "أخبار الآن": "يجب على الناس عدم الانسياق وراء الإشاعات والدعاية المناهضة للقاح الذي يؤمن الحماية ضد الفيروس لكل شخص، فاللقاح ضروري وأدعو الجميع لتلقيه".
 
للاستماع إلى رسالة أبو سليم.. إليكم الفيديو المرفق
 
 
 
 
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