فنون ومشاهير

جاذبية ابن المصمم إيلي صعب وزوجته في يوم الحب تخطف الأنظار (صورة)

Lebanon 24
15-02-2021 | 18:00
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نشرت كرستينا مراد، زوجة إيلي صعب جونيور، ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، على حسابها الخاص على "إنستغرام"، صورة جمعتها وزوجها وأثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين.

 

وتبين أنها توجهت إليه من خلالها بالتهنئة لمناسبة يوم ميلاده الذي صادف عشية عيد الحب أو "الفلانتاين". وتعليقاً عليها كتبت: "يوم ميلاد سعيد لك يا قلبي".

 

A post shared by Christina Mourad Saab (@kikamsaab)


 

وتناقل الصورة بعد هذا عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق. وهو ما أطلق جملة من التعليقات التي ركزت على جمال الشاب وزوجته وجاذبيتهما وأناقتهما. ومما كتبه المتابعون: "كتير حلوة وتيابها أحلى ومهضومة لابقين لبعض" و"لبسها فخم ما شاء الله وشكلها جميل جد" و"إيه هذا اللبس وهذي الكشخة والأناقة".

 

يشار إلى أن المصمم احتفل مؤخراً بخطوبة ابنه الأصغر ميشال على فتاة تدعى كاتيا. وتناقل الناشطون على المواقع صورة ظهر فيها الخطيبان وركزت معظم التعليقات على شكل العروس وأكد المتابعون أنها تتمتع بجمال طبيعي.

 

المصدر: لها
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