إعلامي لبناني يعلّق على عدم تلقي الرؤساء الثلاثة لقاح كورونا

علّق الإعلامي سامي كليب على عدم تلقي الرؤساء الثلاثة لقاح كورونا الذي وصل إلى لبنان بعد ظهر يوم السبت الماضي بعدما كان من المقرر ذلك .
وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أشار كليب إلى أن هناك 3 أسباب لعدم تلقّي الرؤساء اللقاح وهي :
1- اخذوه سرّاً
٢-خائفون منه ويريدون ان يجرّبه غيرهم
٣-هم فعلا يضحون لاجل الشعب ويعطونه الاولوية " .
الرؤساء الثلاثة في #لبنان لم يأخذوا اللقاح ضد #كورونا لواحد من ٣ أسباب:
١- اخذوه سرّاً
٢-خائفون منه ويريدون ان يجرّبه غيرهم
٣- هم فعلا يضحون لاجل الشعب ويعطونه الاولوية ...
ما رأيكم؟ pic.twitter.com/SrDQU16gDO
— samikleib-journalist سامي كليب (@samykleyb) February 14, 2021
الرؤساء الثلاثة في #لبنان لم يأخذوا اللقاح ضد #كورونا لواحد من ٣ أسباب:
١- اخذوه سرّاً
٢-خائفون منه ويريدون ان يجرّبه غيرهم
٣- هم فعلا يضحون لاجل الشعب ويعطونه الاولوية ...
ما رأيكم؟ pic.twitter.com/SrDQU16gDO