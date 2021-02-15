فنون ومشاهير

إعلامي لبناني يعلّق على عدم تلقي الرؤساء الثلاثة لقاح كورونا

Lebanon 24
15-02-2021 | 11:08
A-
A+
Doc-P-794021-637489841968089406.jpg
Doc-P-794021-637489841968089406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

علّق الإعلامي سامي كليب على عدم تلقي الرؤساء الثلاثة لقاح كورونا الذي وصل إلى لبنان بعد ظهر يوم السبت الماضي بعدما كان من المقرر ذلك .

 

وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أشار كليب إلى أن هناك 3 أسباب لعدم تلقّي الرؤساء اللقاح وهي :

 

1- اخذوه سرّاً

 

٢-خائفون منه ويريدون ان يجرّبه غيرهم

 

٣-هم فعلا يضحون لاجل الشعب ويعطونه الاولوية " .

 
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:55 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:48 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:15 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2021-02-15
09:00 | 2021-02-15
06:00 | 2021-02-15
23:00 | 2021-02-14
21:00 | 2021-02-14
18:24 | 2021-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website