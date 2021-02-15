فنون ومشاهير

راغب علامة: من يظنّ بأنّ الخلاف بين عون والحريري واهم وساذج!

Lebanon 24
15-02-2021 | 23:00
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علّق الفنان راغب علامة على التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة، معتبراً أنّ السبب هو ليس الخلاف بين رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، والرئيس المكلّف، سعد الحريري.
 
وكتب علامة في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "كل من يظن بأن الخلاف على تشكيل الحكومة هو بين عون والحريري هو واهم وساذج".
 
وأضاف: "لبنان الآن أصبح تحت الوصاية الدولية بعد أن دمّره وأفلسه وضيّعه أهل السلطة الخائنة والحاكمة".
 
وختم: "الحكومة ستأتي من الخارج ونتائجها ستأتي من الخارج وكل كلام غير هيك هو كذبة متل أكاذيب الـ 30 سنة الماضية! القرار خارجي". 
 
 
 
 
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