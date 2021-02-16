فنانة شهيرة عرفت بـ"خطافة الرجال" أشهرت إسلامها وطلبت حرق كل أعمالها

حققت الممثلة الشهيرة منى داغر نجومية كبيرة عبر تجسديها أدوار الشر، وأطلق عليها لقب "خطافة الرجالة" بسبب الشخصيات التي أدتها.هي إبنة آسيا داغر أول ممثلة ومنتجة لبنانية في مصر، اسمها الحقيقي هو الين داغر بدات مسيرتها الفنية في عام 1944 وقدمت حوال 20 فيلم من إنتاج والدتها منها فيلم "الجيل الجديد" و"هذا جناه أبي" و"القلب له واحد" و"أم السعد" و"ست البيت"، وغيرها.تزوجت من المحامي علي منصور بعد قصة حب كبيرة وعلى الرغم من انهما اتفقا على احترام ديانة بعضهما إلا أنها أشهرت إسلامها بعد خمسة أشهر من زواجهما لما رأت من حسنات في شريكها.اعتزلت التمثيل واختلفت مع والدتها المنتجة آسيا داغر لانها طلبت منها حرق جميع أفلامها لكن والدتها رفضت ذلك مبررة لها بأن أفلامها إنتاج وتاريخ سينمائي لا يمكن احراقه.