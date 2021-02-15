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فنون ومشاهير
بعد تلقيه اللقاح.. شائعات عن وفاة "أبو سليم" وهذا ما قاله لـ"لبنان24"
Lebanon 24
15-02-2021
|
20:34
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشاعة تشير إلى أن الممثل القدير صلاح تيزاني "أبو سليم" قد توفي بعد ساعات من تلقيه لقاح فيروس "كورونا"، أمس الأحد.
وفي اتصال مع "لبنان24" أبدى تيزاني استياءه الكبير من هذه الإشاعات، وقال: "لقد عمدوا إلى اعلان وفاتي مرات عدّة وكأنني أقف عثرة في طريقهم. إنني بصحة جيدة وهذا اللقاح الذي تلقيته سيحميني ويحمي الجميع، وإنني أفتخر بأنني كنت من أوائل الأشخاص الذين تلقوه".
وأضاف: "كل هذه الإشاعات لا تنمّ إلا عن أشخاص لا يهمها سوى التقليل من شأن العلم وضرب صورة اللقاح. أقول للجميع بادروا لتلقي طعم كورونا لأنه سيحمينا، ولا أشعر بأي مضاعفات وصحتي جيدة".
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