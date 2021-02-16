فنون ومشاهير

فنان شهير يقبل قدم حبيبته.. والجمهور يهاجمه (صورة)

Lebanon 24
16-02-2021 | 09:00
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ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أحدثها النجم الكندي شون مينديز مؤخراً بسبب صورة تناقلها عدد من الحسابات الناشطة، وفيها ظهر برفقة حبيبته الفنانة الأميركية كاميلا كابيلو وأثار اهتمام الكثيرين.

 

وبدا وهو يقوم بتقبيل قدنها تعبيراً عن حبه لها لمناسبة يوم الحب. وأثار هذا موجة من الجدل حيث اعتبر الكثيرون أن هذه الحركة غير لائقة وأنه كان بإمكانه التعبير عن عاطفته تجاهها بطريقة أخرى أكثر رقياً.

A post shared by Shawn Mendes (@shawnmendes)


 
 

وتبين أن الفنان نشر الصورة قبل هذا على حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام" وأرفقها بالتعليق: "أقبل قدمك لأني أحبك". وحققت الصورة أكثر من 4 ملايين و991 ألف إعجاب.

 

كما نشرت كابيلو بدورها على حسابها الخاص على التطبيق صورة رومنسية لهما وعلقت: "يوم صداقة وحب سعيد".

 

المصدر: لها
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