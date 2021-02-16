بعد العملية وقلق الجمهور.. هكذا بدا شكل ديانا حداد وهذه حالتها (فيديو)

أثارت حالة الفنانة ديانا حداد الصحية الضجة مؤخراً بعد ظهورها في صورة التقطت لها أثناء وجودها في المستشفى. لكن يبدو أنها آلت إلى التحسن وهو ما أثبته فيديو ظهرت فيه بعد ذلك وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام".

وقالت وقد بدت عل وجهها وفي صوتها علامات التعب والإرهاق إن التمتع بالصحة الجيدة هو أفضل ما يمكن الحصول عليه مرددة قولاً لوالدها في هذا السياق. كما توجهت بالشكر إلى كل الأشخاص الذين اطمأنوا إلى صحتها واشارت إلى أنها باتت تتمتع بحالة أفضل بعدما خضعت لعملية جراحية صغيرة في المعدة.

وتقدمت بالاعتذار لأنها لم تتمكن من الرد في اليوم السابق معربة عن أملها أن تؤول صحتها نحو التحسن في الأيام المقبلة.

يشار إلى أنه تم قبل هذا نشر صورة لها ظهرت فيها بحالة صعبة وهي ترقد على السرير داخل المستشفى. وهو ما دفع شقيقتها إلى التأكيد أنها بخير وعلقت على حسابها على "إنستغرام": "أختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت طمن جمهورها بالوطن العربي إنها ان شاء الله رح تكون بخير وعافية".