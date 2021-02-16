تداول صورة لمريم أوزرلي مع حبيبها الأميركي... تعرفوا إليه

نشر حساب MuPortrait على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعت الممثلة التركية مريم أوزرلي وشاب. وبدت وهي تقوم بحلاقة ذقنه بطريقة رومنسية.

وفي هذا الصدد أشار تقرير لموقع Haberturk إلى أن الشاب هو حبيبها الأميركي الذي أخفت أمره عن الجميع في وقت سابق.

وأضاف أن الصورة التقطت في العاصمة الألمانية برلين قبل نحو عام ونصف وأنها لم تشأ توضيح هويته حيث اكتفت بالإجابة على أسئلة المتابعين برمز الوجه الضاحك.

يذكر أن الممثلة التي أنجبت طفلتها الثانية منذ مدة غير طويلة احتلفت منذ أيام بيوم ميلاد ابنتها لارا التي تبلغ السبع سنوات. ولهذا نشرت صورة لها على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" و علقت عليها: "يوم ميلاد سعيد لارا، 7 سنوات".

يشار إلى أنها صرحت في وقت سابق وبعد إنجاب طفلتها الصغرى بأن لارا طالما رغبت في أن يكون لديها أشقاء وأنها بدأت بتكوين أسرتها الخاصة. وأضافت أن ابنتها نشأت من دون أب وأن لا علاقة بينها وبين والدها.