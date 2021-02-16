بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الامارات.. هجوم قاسٍ على راغب علامة ومطالبات بمغادرته لبنان! (فيديو)

أكد الفنان راغب علامة في لقاء إعلامي حصوله على الإقامة الذهبية (تأشيرة طويلة الأمد تُجدد تلقائياً) في دولة الإمارات، واصفاً إياها تكريم له ولزوجته جيهان علامة ولابنيه خالد ولؤي.

وتحدث في برنامج the insider بالعربي عن سعادته بعد حصوله على هذه الإقامة، لافتاً إلى أنه خلال تواجده في بيروت ينام سعيدا لأن أولاده في مكان آمن وفيه قانون وعدل وعمل وطاقة ورؤية للأمام خاصة أن الوضع السياسي في لبنان صعب.

وأثار كلامه غضب العديد من اللبنانيين الذين انتقدوا ما قاله وشنوا عليه هجوماً قاسياً على السوشيل ميديا، مطالبين اياه بمغادرة لبنان إذا لم يعد يروق له. في المقابل دافع عنه القسم الأكبر، لافتين الى ان كلامه صحيح وليس عليه أي غبار.

وروى "السوبر ستار " معاناته مع فيروس كورونا الذي أصابه قبل فترة وشفائه منه، مؤكداً أن التجربة كانت الصعبة لأنه لا يمكن معرفة طريقة انطلاق العدوى، وقد عانى من حرارة شديدة وحجر نفسه 14 يوماَ تحت إشراف ومتابعة الأطباء لحالته وهو في المنزل.

ونفى راغب أن يكون قد دخل المستشفى بسبب الفيروس، مشيرا إلى أنه دخل اليها لفترة لا تتعدى النصف ساعة لإجراء بعض التحاليل وصورة لصدره للاطمئنان على صحته.

من جهة أخرى، يستعد علامة لإحياء حفلين في دبي الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم أغنية لبنانية جديدة، وما زال يعمل على أغنيته الجديدة "عشان دلعتك".