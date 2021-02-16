فنون ومشاهير

أحمد الفيشاوي ينفذ وعده ويتحدى محمد رمضان: "الحرب ابتدت" (فيديو)

Lebanon 24
16-02-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-794344-637490713474330436.jpg
Doc-P-794344-637490713474330436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بمجرد أن طرح الفنان أحمد الفيشاوي أحدث كليباته "نمبر 2"، بدأ الجميع يترقب رد الفنان محمد رمضان على هذه الأغنية، خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أصدرها الطرفان مؤخرا.

 

وفي لقاء له مع برنامج "ET بالعربي"، أثناء تصوير أغنيته "نمبر 2" قال الفيشاوي: "الحرب ابتدت، وأتمنى إصدار أعمال تسعدكم وتسليكم، ولو لم يحدث ذلك اشتموني على إنستجرام كالعادة".

A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)


 
 

وقال منتج الأغنية عمرو حسن: "اعتمدت على تقديم العمل بروح حقيقية بعض الشيء، مهما كان المحتوى الذي أقدمه الأهم بالنسبة لي هو الصدق والحقيقة".

 

أما مغني الراب مستر كوردي، فأكد أنه موافق على وجهة نظر الفيشاوي أنه لا يوجد "نمبر 1"، وبالتأكيد سيسبب هذا مشكلة بسبب الانتقاد وهذا النجم له رد، وأتمنى أن يتقبل هذه الفكرة".

 

من ناحية أخرى، كانت نقابة الموسيقيين، قد وجهت إنذارا للفيشاوي، بعد أن ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا في البرومو الدعائي للكليب، وطالبته النقابة بحذف المشاهد من أغنيته الجديدة لأنه غير مسجل بأي نقابة فنية.

 

ولكن بعد أن تم طرح الكليب، فوجئ الجميع بظهور حمو بيكا كموديل في الأغنية بصحبة مطرب الراب كوردي وعدد كبير من الراقصين، ليضرب الفيشاوي بإنذار نقابته عرض الحائط، مما دفع النقابة لأن تبحث اتخاذ إجراء ضده بعد هذا الأمر.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2021-02-16
19:41 | 2021-02-16
16:40 | 2021-02-16
15:00 | 2021-02-16
13:46 | 2021-02-16
12:00 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website