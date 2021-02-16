فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تعيش مأساة خسارة والدها بسبب حادثة دهس!

Lebanon 24
16-02-2021 | 21:00
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ذكر تقرير لموقع TMZ أن والد الفنانة نيكي ميناج توفي بعد تعرضه لحادثة دهس بالسيارة عن عمر يناهز الـ64 عاماً.

وأشار الموقع إلى أن روبرت ماراج توفي بعدما دهسه سائق سرعان ما لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة. وأعلن أن تحقيقاً في الحادثة فتحته شرطة مقاطعة ناسو في نيويورك من أجل إيجاد السائق واستجواب الشهود.
 


وذكر الموقع أنه تم نقل الوالد إلى المستشفى في حال حرجة وأنه توفي متأثراً بجراحه بعد مرور ساعات قليلة. إلا أن النجمة لم تعلّق بعد على هذه المأساة العائلية فيما أكد الناطق باسمها وقوع الحادثة من دون إضافة أي تعليق آخر بحسب ما أشار إليه موقع صحيفة Paris Match الفرنسية.

ويُشار إلى أن ميناج كانت قد قررت الابتعاد لبعض الوقت عن الفن من أجل الاهتمام بأسرتها. ويُذكر أنها تزوجت في العام 2019 صديق طفولتها كينيث بيتي، 42 عاماً، وأنجبت منه ابناً وحيداً في أيلول 2020. علماً أن الأخير واجه في التسعينيات حكماً بالسجن بسبب تهمة اعتداء.
المصدر: لها
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