الإعلامية ليال الإختيار تنقل للطوارئ

تعرضت الإعلامية ليال الاختيار إلى حالة تسمم، ما أدى إلى نقلها على وجه السرعة إلى غرقة الطوارىء في إحدى المستشفيات.

ونشرت الاختيار على خاصية ستوري عبر تطبيق انستغرام صورة تظهر فيها خلال تلقيها العلاج داخل غرفة في المستشفى وارفقتها بتعليق طلبت فيه عدم تناول اللحم النيء "لأنه غير آمن في هذه الأيام"، على حد تعبيرها.