فنون ومشاهير

ممثلة شهيرة مفقودة بعد ان طردها زوجها من المنزل

Lebanon 24
17-02-2021 | 06:00
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افادت وسائل اعلام تركية ان الممثلة التركية ملتم ميرال أوغلو طردها زوجها الذي يكبرها بـ 48 سنة، وهي الآن مفقودة، وذلك بعد هروبها مؤخرا من منزل زوجها الأميركي، وعودتها اليه من جديد، دون الكشف عن الأسباب التي أدت لذلك.
الجدير ذكره ان ملتم كانت قد قررت مؤخرا الإنفصال عن زوجها والبدء بإجراءات الطلاق، وذلك بعد البدء بالخضوع لعملية علاج أطفال الانابيب.
وعندما تزوجت طلبن صديقاتها المساعدة قائلات :"ملتم تعاني من مشاكل نفسية ولا تستطيع اتخاذ قرارات سليمة، نرجوكم لننقذها جميعنا معاً".
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