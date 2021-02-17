فنون ومشاهير

عمرو أديب يتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالته الصحية (صور)

Lebanon 24
17-02-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-794636-637491455133366934.PNG
Doc-P-794636-637491455133366934.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب إلى حادث سير مروّع أثناء قيادته سيارته في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة في مصر .

 

ونقل أديب إلى المستشفى بعد تحطم مقدمة سيارته من نوع رانج روفر بالكامل حيث أتى الحادث بعد انتهائه من تقديم برنامجه "الحكاية" الذي يبث على قناة mbc مصر.

 
 

تفاصيل الحادث

وفي هذا الإطار، قال مصدر أمني، إن "الحادث الذي تعرض له عمرو أديب وقع نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بمؤخرة سيارة الإعلامي المصري، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده واصطدامه بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامي من سيارته"، وفق ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

 

وأكد المصدر الأمني، أن الأهالي أبلغوا سيارة إسعاف نقلت عمرو أديب إلى المستشفى فور وقوع الحادث، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث".

 
 

الحالة الصحية لعمرو أديب

وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن أديب خرج من مستشفى دار الفؤاد، بعد قيامه بعمل أشعة كاملة على الجسم للاطمئنان عليه من عدم وجود أي نزيف داخلي .

 

وقال أحد معدي البرنامج الخاص بعمرو أديب، "إنه في حالة جيدة، وأن حالته مطمئنة، وأنه في الطريق لمنزله الآن"، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2021-02-17
14:08 | 2021-02-17
12:00 | 2021-02-17
06:00 | 2021-02-17
23:00 | 2021-02-16
21:00 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website