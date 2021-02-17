عمرو أديب يتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالته الصحية (صور)

تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب إلى حادث سير مروّع أثناء قيادته سيارته في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة في مصر .

ونقل أديب إلى المستشفى بعد تحطم مقدمة سيارته من نوع رانج روفر بالكامل حيث أتى الحادث بعد انتهائه من تقديم برنامجه "الحكاية" الذي يبث على قناة mbc مصر.

تفاصيل الحادث

وفي هذا الإطار، قال مصدر أمني، إن "الحادث الذي تعرض له عمرو أديب وقع نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بمؤخرة سيارة الإعلامي المصري، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده واصطدامه بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامي من سيارته"، وفق ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وأكد المصدر الأمني، أن الأهالي أبلغوا سيارة إسعاف نقلت عمرو أديب إلى المستشفى فور وقوع الحادث، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث".

الحالة الصحية لعمرو أديب

وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن أديب خرج من مستشفى دار الفؤاد، بعد قيامه بعمل أشعة كاملة على الجسم للاطمئنان عليه من عدم وجود أي نزيف داخلي .

وقال أحد معدي البرنامج الخاص بعمرو أديب، "إنه في حالة جيدة، وأن حالته مطمئنة، وأنه في الطريق لمنزله الآن"، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم".