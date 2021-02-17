فنون ومشاهير

بعد خلافات.. هل عاد فادي شربل إلى كارين رزق الله ؟

Lebanon 24
17-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-794660-637491498198717318.jpg
Doc-P-794660-637491498198717318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يبدو أن الأمور قد عادت إلى مجاريها بين الممثل فادي شربل والممثلة كارين رزق الله وذلك بعد خلافات سابقة بينهما لم تصل إلى حد الطلاق .

 

وبعد تداول معلومات حول عودتهما، زفّ فادي شربل هذا الخبر بطريقة غير مباشرة وذلك عبر "ستوري" إنستغرام" حيث نشر صورة لهدية تلقاها هو وزوجته عبارة عن لوحة مرسومة لهما بمناسبة عيد الحب .

 

وعلّق فادي على الهدية قائلاً: " شكرا كتير على الهديّة الحلوة ، عيد حب سعيد " .

 

الجدير ذكره أن فادي شربل كشف مؤخرا في لقاء إذاعي انه لم يطلق كارين، علما ان الأخيرة تلتزم الصمت في ما خص هذا الموضوع.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2021-02-17
14:08 | 2021-02-17
09:00 | 2021-02-17
06:00 | 2021-02-17
23:00 | 2021-02-16
21:00 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website