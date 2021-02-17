بعد خلافات.. هل عاد فادي شربل إلى كارين رزق الله ؟

يبدو أن الأمور قد عادت إلى مجاريها بين الممثل فادي شربل والممثلة كارين رزق الله وذلك بعد خلافات سابقة بينهما لم تصل إلى حد الطلاق .

وبعد تداول معلومات حول عودتهما، زفّ فادي شربل هذا الخبر بطريقة غير مباشرة وذلك عبر "ستوري" إنستغرام" حيث نشر صورة لهدية تلقاها هو وزوجته عبارة عن لوحة مرسومة لهما بمناسبة عيد الحب .

وعلّق فادي على الهدية قائلاً: " شكرا كتير على الهديّة الحلوة ، عيد حب سعيد " .

الجدير ذكره أن فادي شربل كشف مؤخرا في لقاء إذاعي انه لم يطلق كارين، علما ان الأخيرة تلتزم الصمت في ما خص هذا الموضوع.