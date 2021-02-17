نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!

علم "لبنان24" من مصادر قريبة من احدى السفارات اللبنانية أن نجمة لبنانية متواجدة خارج لبنان منذ أشهر وُضعت تحت الإقامة الجبريّة بعدما صادرت المحكمة في تلك الدولة أوراقها بسبب دعوى قضائية ظالمة في حقها.

وعلم موقعنا ان هذه النجمة ناشدت السفير اللبناني في تلك الدولة أن يتعاون معها ويساعدها في هذه القضية، خصوصاً أنها وصلت إلى مرحلة لم تعد تستطيع تلقّي أموالها من لبنان بسبب مصادرة أوراقها، اضافة الى القيود المصرفية الجائرة.

وأثار إختفاء هذه النجمة منذ فترة تساؤلات كبرى ليتّضح بعدها أنها تواجه مشاكل خاصّة ودعوى قضائية يعتقد انها تتعلق بالاحوال الشخصية.