فنون ومشاهير

نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-02-2021 | 14:08
A-
A+
Doc-P-794737-637491677326883067.jpg
Doc-P-794737-637491677326883067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان24" من مصادر قريبة من احدى السفارات اللبنانية أن نجمة لبنانية متواجدة خارج لبنان منذ أشهر وُضعت تحت الإقامة الجبريّة بعدما  صادرت المحكمة في تلك الدولة أوراقها بسبب دعوى قضائية ظالمة في حقها.
وعلم موقعنا ان هذه النجمة ناشدت السفير اللبناني في تلك الدولة أن يتعاون معها ويساعدها في هذه القضية، خصوصاً أنها  وصلت إلى مرحلة لم تعد تستطيع تلقّي أموالها من لبنان بسبب مصادرة أوراقها، اضافة الى القيود المصرفية الجائرة.
وأثار إختفاء هذه النجمة منذ فترة تساؤلات كبرى ليتّضح بعدها أنها تواجه مشاكل خاصّة ودعوى قضائية يعتقد انها تتعلق بالاحوال الشخصية.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2021-02-17
12:00 | 2021-02-17
09:00 | 2021-02-17
06:00 | 2021-02-17
23:00 | 2021-02-16
21:00 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website