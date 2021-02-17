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فنون ومشاهير
مشروع يجمع منى زكي ونادين لبكي
Lebanon 24
17-02-2021
|
23:00
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مفاجآت جديدة يحضّر لها حالياً الثنائي منى زكي وأحمد حلمي قبل عودتهما معاً بعمل سينمائي جديد خلال عام 2021.
حملة خاصة
أنهى أحمد حلمي ومنى زكي تصوير مشاهد خاصة بحملة إعلانية ضخمة لإحدى الشركات الإلكترونية الشهيرة؛ حيث اعتمد المخرج على المشاهد الداخلية في إحدى الفيلات في منطقة راقية في القاهرة، واختارت منى زكي أن تظهر بشكل كاجوال حيث اعتمدت الشعر الطويل والجينز ضمن مشاهد الحملة، أما حلمي فقد ارتدى casual outfit أيضاً ضمن الإعلان.
على صعيد آخر، وافقت منى زكي مبدئياً على المشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "أعز الأصحاب"، الذي سيضم مجموعة كبيرة من نجوم العرب بدايةً من إياد نصار الذي يجتمع مع منى زكي للمرة الثانية بعد مسلسل "أفراح القبة"، وعادل كرم، على أن تتولى المخرجة نادين لبكي مهمة إخراج العمل.
وكان ترشيح منى زكي للعمل منذ بداية المشروع، حيث علمت نواعم أن منى تحمست للمشروع كثيراً، خاصة أنه تحت قيادة المخرجة نادين لبكي والعمل يحمل عنوان "بيرفكت ستيرنجرز" .
وجدير بالذكر أن منى أنهت تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي الجديد "تقاطع طرق" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل بعد خروجه من الموسم الرمضاني الماضي بسبب فيروس كورونا.
وتجسد منى من خلال الأحداث شخصية مهندسة زراعية تعيش مع زوجها حياة طبيعية حتى تبدأ المشاكل بينهما وتشعر بالملل إزاء علاقتهما، فتطلب الانفصال وتقرر السفر خارج مصر لبدء رحلة جديدة.
المصدر: نواعم
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