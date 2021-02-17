فنون ومشاهير

مشروع يجمع منى زكي ونادين لبكي

Lebanon 24
17-02-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-794765-637491726133361695.jpg
Doc-P-794765-637491726133361695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مفاجآت جديدة يحضّر لها حالياً الثنائي منى زكي وأحمد حلمي قبل عودتهما معاً بعمل سينمائي جديد خلال عام 2021. 

حملة خاصة
أنهى أحمد حلمي ومنى زكي تصوير مشاهد خاصة بحملة إعلانية ضخمة لإحدى الشركات الإلكترونية الشهيرة؛ حيث اعتمد المخرج على المشاهد الداخلية في إحدى الفيلات في منطقة راقية في القاهرة، واختارت منى زكي أن تظهر بشكل كاجوال حيث اعتمدت الشعر الطويل والجينز ضمن مشاهد الحملة، أما حلمي فقد ارتدى casual outfit  أيضاً ضمن الإعلان.
على صعيد آخر، وافقت منى زكي مبدئياً على المشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "أعز الأصحاب"، الذي سيضم مجموعة كبيرة من نجوم العرب بدايةً من إياد نصار الذي يجتمع مع منى زكي للمرة الثانية بعد مسلسل "أفراح القبة"، وعادل كرم، على أن تتولى المخرجة نادين لبكي مهمة إخراج العمل.
 
وكان ترشيح منى زكي للعمل منذ بداية المشروع، حيث علمت نواعم أن منى تحمست للمشروع كثيراً، خاصة أنه تحت قيادة المخرجة نادين لبكي والعمل يحمل عنوان "بيرفكت ستيرنجرز" .
 
وجدير بالذكر أن منى أنهت تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي الجديد "تقاطع طرق" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل بعد خروجه من الموسم الرمضاني الماضي بسبب فيروس كورونا.
 
وتجسد منى من خلال الأحداث شخصية مهندسة زراعية تعيش مع زوجها حياة طبيعية حتى تبدأ المشاكل بينهما وتشعر بالملل إزاء علاقتهما، فتطلب الانفصال وتقرر السفر خارج مصر لبدء رحلة جديدة.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2021-02-17
18:00 | 2021-02-17
17:59 | 2021-02-17
16:34 | 2021-02-17
15:00 | 2021-02-17
14:08 | 2021-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website