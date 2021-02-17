"أبو زكور".. الإعلامي الرياضي في ذمة الله بعد صراع مع المرض

خسرت الرياضة اللبنانية اليوم، علماً من أعلامها، هو الإعلامي الكبير، الأستاذ علي حميدي صقر "أبو زكور"، الذي غادرنا بعد صراع طويل مع المرض.
تغمّد الله تعالى "أبو زكور" الإعلامي الصادق والمحقق والموّثق والانسان المتدين الخلوق المحب لمحيطه.
— Vartiné Ohanian Official (@MOYS_LEB) February 17, 2021
خسرت الرياضة اللبنانية اليوم، علماً من أعلامها، هو الإعلامي الكبير، الأستاذ علي حميدي صقر "أبو زكور"، الذي غادرنا بعد صراع طويل مع المرض.
تغمّد الله تعالى "أبو زكور" الإعلامي الصادق والمحقق والموّثق والانسان المتدين الخلوق المحب لمحيطه.