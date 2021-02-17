فنون ومشاهير

"أبو زكور".. الإعلامي الرياضي في ذمة الله بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
17-02-2021 | 16:34
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نعت وزيرة الرياضة فارتينيه أوهانيان الإعلامي علي حميدي صقر.

وقالت: "خسرت الرياضة اللبنانية اليوم الاربعاء، علماً من أعلامها، هو الإعلامي الكبير، علي حميدي صقر "أبو زكور"، الذي غادرنا بعد صراع طويل مع المرض".

أضافت: "تغمّد الله تعالى "أبو زكور" الإعلامي الصادق والمحقق والموّثق والانسان المتدين الخلوق المحب لمحيطه".
 
 
بدأ "أبو زكور" المولود في العام 1946 علاقته مع الرياضة كمصارع، لكنه عاد ليتجه نحو عشقه الحقيقي وهو العمل في الصحافة الرياضية.
 
وفي الصحافة، باشر العمل في صوت العروبة، ثم انتقل منها إلى صحيفة الأنوار فصحيفة النهار، وعمل في مجلة الوطن الرياضي، وأسس مجلة ماتش، وختم حياته الصحفية في جريدة المستقبل.
 
ويعتبر حميدي صقر أحد أبرز المؤرخين لأرقام الكرة اللبنانية، ويعتبر كتابيه عن أرقام الدوري اللبناني عبر التاريخ، مرجعا في هذا الشأن حتى الآن.

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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