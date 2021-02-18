فنون ومشاهير

هنود يهاجمون ريهانا... فما هو السبب؟

Lebanon 24
18-02-2021 | 06:00
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أثارت مغنية البوب الشهيرة ريهانا الجدل في الهند بعد نشرها صورة لها عارية الصدر في إعلان ملابس داخلية على مواقع التواصل، معلّقة قلادة الإله غانيشا كبير الآلهة الهندوس.

ونشرت ريهانا الصورة على حسابها عبر "تويتر" الذي يزيد متابعوها فيه عن 100 مليون، وعلى صفحتها على "إنستغرام" التي تضم 91.4 مليون متابع، وذلك ضمن إطار العروض الترويجية لملابس "Savage X Fenty".

واعتبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والسياسيون في الهند أن منشورها "مهين"، واتهموها بعدم احترام الآلهة الهندوسية والإضرار بالمشاعر المحلية.

وكتب المشرع رام كادام عبر "تويتر": "أمر مروع أن نرى كيف تسخر ريهانا من إلهنا الهندوسي المحبوب غانيشا".

وأضاف: "هذا يكشف كيف أن ريهانا ليس لديها احترام للثقافة والتقاليد الهندية وقضايانا هنا".

وقال المجلس الهندوسي العالمي اليميني إنه قدم شكاوى للشرطة ضد "إنستغرام"  و"تويتر"، وطالب باتخاذ إجراءات ضد حسابات ريهانا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي صور جلسة التصوير الخاصة بريهانا بعد أسابيع فقط من إزعاجها للحكومة الهندية بالتعليق على احتجاجات المزارعين الضخمة، التي تشكل تحديا كبيرا لنيودلهي.
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