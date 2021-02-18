10
o
بيروت
15
o
طرابلس
9
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
هنود يهاجمون ريهانا... فما هو السبب؟
Lebanon 24
18-02-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت مغنية البوب الشهيرة ريهانا الجدل في الهند بعد نشرها صورة لها عارية الصدر في إعلان ملابس داخلية على مواقع التواصل، معلّقة قلادة الإله غانيشا كبير الآلهة الهندوس.
ونشرت ريهانا الصورة على حسابها عبر "تويتر" الذي يزيد متابعوها فيه عن 100 مليون، وعلى صفحتها على "إنستغرام" التي تضم 91.4 مليون متابع، وذلك ضمن إطار العروض الترويجية لملابس "Savage X Fenty".
واعتبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والسياسيون في الهند أن منشورها "مهين"، واتهموها بعدم احترام الآلهة الهندوسية والإضرار بالمشاعر المحلية.
وكتب المشرع رام كادام عبر "تويتر": "أمر مروع أن نرى كيف تسخر ريهانا من إلهنا الهندوسي المحبوب غانيشا".
وأضاف: "هذا يكشف كيف أن ريهانا ليس لديها احترام للثقافة والتقاليد الهندية وقضايانا هنا".
وقال المجلس الهندوسي العالمي اليميني إنه قدم شكاوى للشرطة ضد "إنستغرام" و"تويتر"، وطالب باتخاذ إجراءات ضد حسابات ريهانا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي صور جلسة التصوير الخاصة بريهانا بعد أسابيع فقط من إزعاجها للحكومة الهندية بالتعليق على احتجاجات المزارعين الضخمة، التي تشكل تحديا كبيرا لنيودلهي.
تابع
الأكثر قراءة
نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!
14:08 | 2021-02-17
17/02/2021 02:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دب أبيض "على طريق سير الضنية"...ما القصة؟
Lebanon 24
دب أبيض "على طريق سير الضنية"...ما القصة؟
22:52 | 2021-02-17
17/02/2021 10:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في القليعات - عكار ...أب يطلق النار على ولديه من بندقية صيد!
Lebanon 24
في القليعات - عكار ...أب يطلق النار على ولديه من بندقية صيد!
19:41 | 2021-02-17
17/02/2021 07:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
08:55 | 2021-02-18
18/02/2021 08:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. هذا موعد بدء رفع الدعم
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. هذا موعد بدء رفع الدعم
06:30 | 2021-02-18
18/02/2021 06:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:00 | 2021-02-18
تامر حسني عن بسمة بوسيل: صغر سنها سبب المشاكل التي مررنا بها
10:30 | 2021-02-18
صورة مسربة لعمرو أديب لحظة خروجه من المستشفى.. وهذا تعليق زوجته
09:00 | 2021-02-18
رومنسية تيم حسن ووفاء الكيلاني تشعل مواقع التواصل.. شاهدوا كيف قبلها
23:00 | 2021-02-17
مشروع يجمع منى زكي ونادين لبكي
21:00 | 2021-02-17
بعد طلاقه في عيد الحب.. فنان مصري يعلن خطوبته
18:00 | 2021-02-17
فنان مصري شهير يفاجئ الجميع بموهبة ابنه الفنية (فيديو)
فيديو
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
Lebanon 24
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
10:30 | 2021-02-18
18/02/2021 13:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
12:30 | 2021-02-17
18/02/2021 13:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-17
18/02/2021 13:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact