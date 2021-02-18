تامر حسني عن بسمة بوسيل: صغر سنها سبب المشاكل التي مررنا بها

صرّح الفنان تامر حسني إن علاقته مع زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل تأثرت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف أن صغر سنها جعلها تتأثر بتلك المواقع.

وقال خلال لقاءه بإذاعة "إف إم": "النم والخوض في حياة الناس أصبحت صعبة جدًا ومن مساوئ مواقع التواصل، وبسمة زوجتي هي من تأثرت وأنا أعذرها وهي أصغر مني، وأقول لها كل سنة وأنت طيبة وأنا عارف إن حياتي صعبة وأنت أكبر من هذا بكثير وربنا يخليكي ليا ويخلي أولادنا لنا".

تابع: "تاليا ابنتي حصلت على بطولة ثالث الجمهورية في الجمباز، وآدم ما زال صغيرا وقبله بنتي أماليا وهي ما زالت في البطولة، ولديهم الطموح، والـ3 كمان أصواتهم حلوة".

وكان حسني وزوجته قد خاضا مشاكل كانت ستؤدي لانفصالهما بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهما أعلنا الصلح.