كاظم الساهر بأحدث ظهور مع حفيدتيه... أصبحتا فتاتين جميلتين (صورة)

فاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر متابعيه بأحدث ظهور له برفقة حفيدتيه وذلك من خلال صورة تناقلها عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام".

ولاحظ المتابعون أن الطفلتين سنا وآية كبرتا وأصبحتا فتاتين جميلتين. وقارن بعضهم بينهما وبين جديهما ورأوا أنهم يتشاركون الكثير من الملامح. وهو ما ركزت عليه العديد من التعليقات على أحد الحسابات ومما جاء فيها: "يا جمالهم تبارك الرحمن" و"نفس الابتسامة" و"جميلات جمال".

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يشار إلى أن الطفلتين هما ابنتا ابنه الأكبر وسام وقد انتشرت في وقت سابق شائعة تناولت الطلاق بين الأخير وبين زوجته سارية الصواف بعد زواج دام لسنوات قليلة، إلا أن أي رد لم يصدر عن العائلة ولم تتضح المسألة.

يذكر أن الساهر أطلق مؤخراً أغنية "مسبار الأمل" قبل أيام من صول المسبار الإماراتي إلى المريخ وهي من تلحينه وكلمات الشاعر كاظم السعدي وتوزيع الموسيقار اللبناني ميشال فاضل. وقد عبر في تصريحات عن سعادته بهذا العمل وعن فخره بهذا الإنجاز.