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فنون ومشاهير
ايمان العميري.. أول ممثلة تونسية تقتحم هوليوود
Lebanon 24
18-02-2021
|
23:00
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أبدت النجمة التونسية إيمان العميري سعادتها بعد دخولها عالم هوليوود من بوابة فيلم "Hollywood Laundromat" للمخرج "Michael baumgarten".
وأشارت العميري إلى أن حلمها منذ الطفولة كان الوصول إلى عالم هوليوود الذي يحلم به جميع النجوم حول العالم، مشيرة إلى أن التجربة ستفتح لها آفاقاً أبعد في مجال التمثيل.
وحول تجربتها العالمية، تحدثت العميري في تصريحات خاصة، عن عالم هوليوود المتميز، مشيدة بجو العمل والبيئة الفنية التي يعملون من خلالها.
وأضافت: "الحمد لله بالإصرار والعزيمة ودعم والدتي ودعائها، نجحت في تحقيق حلم راودني منذ الصغر، ودخلت عالم هوليوود كبطلة في فيلم عالمي إلى جانب نجوم عالميين".
وأوضحت العميري أن العمل في هوليوود يتطلب الكثير من الاحترافية والدقة، مؤكدة أن تعلقنا بأفلامهم من الصغر لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة العمل الجبار الذي يقومون به.
وعن أسعد اللحظات التي مرت بها في تجربتها، قالت: "عندما قدمني المنتج طلعت كابتن إلى مخرج العمل Michael baumgarten ، شعرت بسعادة لا توصف، خاصة عندما أبدى المخرج إعجابه الشديد بشخصيتي وقدرتي على لعب الدور المخصص لي".
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