فنون ومشاهير

مايا دياب تفجّر مواقف نارية: عون عاجز ودياب أوقح من الوقاحة!

Lebanon 24
18-02-2021 | 21:19
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فجّرت النجمة مايا دياب ضمن برنامج "نون" على تلفزيون الآن"، مواقف نارية تجاه الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، مبديةً أسفها لما وصل إليه اللبناني جراء هذا التداعي السياسي الحاصل واللامسؤولية الذي يعمل على أساسها السياسيون في لبنان.
 
وقالت دياب إن حبّها إلى بلدها ووطنها يتخطى المناطقية، مشيرةً إلى أنّه لم يتبقَّ أحد من السياسيين إلا وعمل على تحطيم الثورة وحاول إسكات أصوات الناس الذي يعانون اليوم أكثر من أي وقت مضى من الجوع والفقر.
 
 
وقالت: "الناس نزلوا إلى الشارع لأنّهم جاعوا أكثر، وباتوا يتألمون اليوم أكثر..فالإنسان اللبناني والطرابلسي لم يعد يخشى الموت بسبب فيروس كورونا لأنّ الموت محتم بالنسبة له، وبات يختار أن يموت بكرامة".
 
 
للإطلاع ومتابعة كلام دياب كاملاً.. شاهدوا الفيديو المرفق
 
 
 
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