فنون ومشاهير

الجمهور اتهمها بـ "الواسطة".. كيف حصلت نيللي مقدسي على اللقاح الصيني وتلقته في بيروت؟

Lebanon 24
19-02-2021 | 09:00
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انتشر فيديو للفنانة نيللي مقدسي على مواقع التواصل الإجتماعي وهي تتلقّى جرعتها الأولى من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا في بيروت، ما اثار فضول روّاد الإنترنت وجعلهم يطرحون مجموعة من التساؤلات بخاصةٍ أن اللقاح الصيني غير مُتوفّر في لبنان بالإضافة إلى أنها ليست من ضمن الفئات الّتي أعطتها الخطة الوطنية للتلقيح أولويّة في لبنان.

 

 

وبعد اتهامها بـ "الواسطة"، أوضحت مقدسي لـ LBCI انها تلقّت الجرعة الأولى من اللقاح الصيني في بيروت قبل يومين، وكذلك فعلت عائلتها وأكدت انها لا تشعر بأي عوارض جانبية.

 

وحول سؤال كيف حصلت على اللقاح؟ أشارت نيللي إلى انه تمّ تأمين اللقاح الصيني لها ولعائلتها من دبي، وتم استقدامه الى لبنان. وطلبت من طبيبتها في الـ CMC حقنها به، نافية أن تكون قد تخطّت الفئات الّتي منحتها الدولة اللبنانية الأولويّة لتلقّي اللقاح.

المصدر: LBCI
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