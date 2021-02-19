فنون ومشاهير

بطريقة رومنسية جان يامان يعرض الزواج على خطيبته.. وكلفة الزفاف خيالية! (فيديو)

Lebanon 24
19-02-2021 | 12:00
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تتابع الصحافة التركية حالياً مسار العلاقة بين الممثل الشهير جان يامان وخطيبته المذيعة الإيطالية ديليتا لوتا.

 

وفي هذا السياق أشار تقرير لصحيفة "تقويم" التركية إلى أن الأمور تسير على ما يرام بينهما.

 

وذكرت أن الممثل اقترح على خطيبته أن يقيما حفل زفافهما في جزيرة صقلية الإيطالية أي مكان ولادتها ونشأتها. كما كشف أنه من المتوقع أن تصل كلفة الحفل إلى ما يعادل 724 ألف دولار أميركي.

 

واشار التقرير إلى أن الفنان قدم للمذيعة خاتماً جميلاً جداً من الماس يبلغ سعره تقريباً 48 ألف دولار أميركي. ولفت إلى أنه فعل هذا في مدينة أمالفي الإيطالية في يوم الحب أي في 14 شباط .

 

وأضاف التقرير أنه طلب يدها بطريقة رومنسية جداً حيث استخدم لهذه الغاية طائرة حلقت وحملت لافتة كتب عليها: "ديليتا، هل تتزوجينني؟ أنا أحبك، جان" قبل أن تجيب على الفور بـ"نعم". وتناقل المقطع عدد كبير من الحسابات الناشطة على المواقع وهو ما أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

 

 

المصدر: لها
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