شاهدوا جرأة ابن عابد فهد وهو يعلن دخوله عالم التمثيل (فيديو)

كشف تقرير برنامج "ET بالعربي" انضمام تيم فهد، ابن الممثل السوري عابد فهد، إلى عالم الدراما، الامر الذي أكّده الطفل بجرأة واضحة في لقاء أجري معه ومع والديه الممثل السوري والإعلامية زينة يازجي. وتبين أنه يستعد لخوض تجربته التمثيلية الأولى ضمن مسلسل "350 غرام".

وذكر الطفل خلال اللقاء أنه يشبه والده إلى حد ما وكشف أنه يؤدي الدور في مرحلة من طفولة الشخصية التي يجسدها الوالد. كما تحدث عن بعض تفاصيل دوره في العمل.

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يشار إلى أن الممثل السوري القدير أشار في وقت سابق في مؤتمر صحافي خصص لإطلاق العمل أن دوره فيه مختلف عما قدمه سابقاً من أدوار.

والمسلسل الذي ألفته الكاتبة السورية ناديا الأحمر يجمع عدداً من أبرز وجوه الشاشة حيث يشارك فيه إلى جانب فهد كل من سلوم حداد وكارين رزق الله وبعض الوجه الشابة وهو من إنتاج "غولدن لاين" و"أي سي ميديا" بالتعاون مع لجنة أبوظبي للأفلام.