عمرو أديب مجدداً إلى المستشفى.. ما القصة؟

أكدت مصادر مقرّبة من الإعلامي عمرو أديب، عودته إلى المستشفى مجدداً بعد شعوره ببعض الآلام عقب خروجه منه أمس، والذي كان قد نُقل إليه إثر حادث تصادم وقع قبل يومين، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية والمتابعة مع الأطباء.

وأكدت المصادر أنه كان من المفترض أن يعود عمرو أديب لتقديم برنامجه "الحكاية" اليوم الجمعة، ولكن بعد دخوله المستشفى لم يتم تأكيد الخبر.

وكان عمرو أديب قد تعرّض لحادث سير في طريق دهشور في ضاحية الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدّمة سيارته بسيارة نقل مُحمّلة بأسطوانات غاز، ونُقل عمرو على الفور الى مستشفى دار الفؤاد حيث أُجريت له فحوص شاملة غادر بعدها إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان يقود سيارة نقل أسطوانات الغاز.

وأكدت مصادر من داخل قناة "MBC مصر"، أن أديب في حالة صحية ومعنوية جيدة، ويُقدّر الاهتمام الكبير الذي واكب هذا الحادث، ويشكر كل من تابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.