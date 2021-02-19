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فنون ومشاهير
هيفا وهبي تدخل عالم "أغاني المهرجانات"
Lebanon 24
19-02-2021
|
23:00
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أطلقت النجمة هيفا وهبي تحدياً جديداً ليلة يوم الحب قبل أيام، حيث دعت جمهورها إلى كتابة كلمة حب على المرآة ونشرها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ HaifaloveChallenge، لكن هناك تحدّياً آخرَ ستدخله هيفا وهبي خلال الفترة المقبلة نكشف عن تفاصيله.
من خلال أغنية "خطفة جامدة"، تدخل الديفا هيفا وهبي عالم "أغاني المهرجانات" للمرة الأولى في مشوارها الفني، حيث اتفقت مع الشاعر أسامة محرز على كلمات الأغنية، على أن يلحنها مونتي وهو أشهر ملحني هذه النوعية من الأغنيات حيث قدم أكثر من أغنية لمحمد رمضان منها "الملك".
وتفكر هيفا في ضم هذه الأغنية إلى ألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه قبل نهاية العام الحالي؛ خاصة بعد نيتها الحصول على فترة راحة قصيرة من الأعمال الدرامية بعد اعتذارها أخيراً من المشاركة في بطولة مسلسل "حرب أهلية" أمام يسرا.
على صعيد آخر، تصدرت حلقات مسلسل "إسود فاتح" قمة المشاهدة في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي؛ حيث احتلت قائمة أكثر عشرة مسلسلات مشاهدة هناك فور عرضه قبل أيام.
جدير بالذكر أن المسلسل تصدّر المركز الأول في المشاهدات في كثير من الدول العربية، بعد عرضه عبر شاشة المنصة الإلكترونية شاهد خلال الفترة الماضية، وينتظر الجمهور العربي عرض حلقات المسلسل خلال الشهر المقبل عبر شاشة الـأم بي سي.
المصدر: نواعم
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