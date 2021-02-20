بعد إصابتها بكورونا نقل والدة إعلامية شهيرة إلى العناية المركزة.. لا نملك الا الدعاء

تدهورت الحالة الصحية لوالدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، بعد دخولها العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وطالبت أحد أقاربها الدعاء لهالة أنور والدة رضوى، وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحن لا نملك إلا الدعاء اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا خالتو هالة ويعافيك منكل سوء، برداء الدعاء المكثف بإخلاص وصدق بالشفاء العاجل، خالتو هالة على جهاز التنفس الصناعي في رعاية العزل، كورونا

وسبق وأعلن الإعلامي خيري رمضان نبأ إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا المعروف بـ "كوفيد - 19"، بالإضافة إلى إصابة والدتها وشقيقها، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة قناة "القاهرة والناس".