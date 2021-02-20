فنون ومشاهير

بعد إصابتها بكورونا نقل والدة إعلامية شهيرة إلى العناية المركزة.. لا نملك الا الدعاء

Lebanon 24
20-02-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-795617-637494052782525232.jpeg
Doc-P-795617-637494052782525232.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تدهورت الحالة الصحية لوالدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، بعد دخولها العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

 
 

وطالبت أحد أقاربها الدعاء لهالة أنور والدة رضوى، وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحن لا نملك إلا الدعاء اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا خالتو هالة ويعافيك منكل سوء، برداء الدعاء المكثف بإخلاص وصدق بالشفاء العاجل، خالتو هالة على جهاز التنفس الصناعي في رعاية العزل، كورونا

 

وسبق وأعلن الإعلامي خيري رمضان نبأ إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا المعروف بـ "كوفيد - 19"، بالإضافة إلى إصابة والدتها وشقيقها، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة قناة "القاهرة والناس".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:48 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2021-02-20
12:00 | 2021-02-20
09:00 | 2021-02-20
06:00 | 2021-02-20
23:00 | 2021-02-19
21:00 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website